В результате атак армии РФ в Донецкой области погибли трое гражданских жителей , еще шесть человек получили ранения.

Об этом сегодня, 20 июля, сообщил руководитель Донецкой ОГА Вадим Филашкин. По его данным, погибшие были из Константиновки, Покровска и Райского.

Среди раненых — четверо жителей Константиновки, еще два человека травмировались в Райском.

Кроме того, оккупанты обстреляли и другие регионы Донецкой области. В результате атаки в Покровске погиб человек.

Под удар попал и Краматорский район. В Лимане повреждены 7 домов, хозяйственное здание повредили в Дробышево.

В Славянске погиб человек, повреждены 8 частных домов, склад и кофейня. Еще один дом поврежден в Андреевке. В Дружковке повреждена 5-этажка.

В Райском Краматорского района один человек погиб и еще двое раненых. Еще один человек погиб и четыре ранены в Константиновке. Кроме того, в городе повреждены 13 многоэтажек, 7 частных домов, 2 инфраструктурных объекта, предприятие, социальное учреждение и 2 автомобиля. Два дома повреждены в Ильиновцах.

В Северске Бахмутского района повреждены 4 дома.

Всего за сутки россияне 36 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 288 человек, в том числе 8 детей.