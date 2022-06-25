Оккупанты обстреляли из РСЗО Днепропетровскую область: повреждены дома и линии электропередач
Остатки боеприпасов оккупантов на Днепропетровщине (иллюстративное фото) (Фото:facebook.com/OleksandrVilkul)
За сутки, 24 июня, оккупанты обстреляли Широковскую, Гречаноподовскую и Зеленодольскую громады Днепропетровской области. Потерь среди людей нет.
Об этом сообщил начальник Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Широковскую и Гречанопидовскую громады оккупанты обстреляли из РСЗО.
На окраине села Шестерня частично разрушен один из домов. Повреждены дома по нескольким улицам, линии электропередач в Великой Костроме.
По словам Вилкула, также россияне вечером обстреляли Зеленодольск.
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