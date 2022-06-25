Оккупанты обстреляли из РСЗО Днепропетровскую область: повреждены дома и линии электропередач

25 июня, 04:36
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Остатки боеприпасов оккупантов на Днепропетровщине (иллюстративное фото) (Фото:facebook.com/OleksandrVilkul)

Остатки боеприпасов оккупантов на Днепропетровщине (иллюстративное фото) (Фото:facebook.com/OleksandrVilkul)

За сутки, 24 июня, оккупанты обстреляли Широковскую, Гречаноподовскую и Зеленодольскую громады Днепропетровской области. Потерь среди людей нет.

Об этом сообщил начальник Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Широковскую и Гречанопидовскую громады оккупанты обстреляли из РСЗО.

На окраине села Шестерня частично разрушен один из домов. Повреждены дома по нескольким улицам, линии электропередач в Великой Костроме.

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По словам Вилкула, также россияне вечером обстреляли Зеленодольск.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Днепропетровская область Ракетные удары Александр Вилкул Война России против Украины

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