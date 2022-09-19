Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии: ранена женщина 19 сентября, 13:41 Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по одной из громад Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Днем в понедельник, 19 сентября, российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Масштабы разрушений уточняются. Ранена 58-летняя женщина. Она просто ехала по дороге на велосипеде, когда туда прилетели российские снаряды. Сейчас в больнице. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести», — написал он.

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В ночь на 19 сентября оккупанты обстреляли Никопольскую и Марганецкую громады Днепропетровской области. Войска РФ били из тяжелой артиллерии и Градов и выпустили более 40 снарядов.

18 сентября в результате атаки РФ на Никопольский район погибли двое мужчин и еще три человека были ранены.

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