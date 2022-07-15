Оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области: есть серьезные разрушения 15 июля, 08:00 Три района Днепропетровской области попали под обстрелы оккупантов (иллюстративное фото) (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

В ночь на пятницу, 15 июля, российские оккупанты совершили обстрелы трех районов Днепропетровской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Никопольском районе из-за обстрела загорелось горючее. Пожарные несколько часов боролись с огнем. На месте обстрела были обнаружены обломки от Градов и фосфорных боеприпасов.

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В Криворожском районе агрессор снова обстрелял из ствольной артиллерии парковую зону Зеленодольска.

В Синельниковском районе ракета попала в школу. Там серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

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