Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

25 июля, 20:22
Обстрел Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Обстрел Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Российские оккупанты накрыли артиллерией Большую Костромку Криворожского района Днепропетровской области. В результате атаки были повреждены трансформатор и линия электропередач.

Об этом сообщает ГСЧС.

«Снаряды задели трансформатор, опору и линию электропередач. На одной из улиц села отсутствует свет. Специалисты чинят повреждения», — сказано в сообщении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=mqN8exBvFOs

Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет.

Спасатели обследуют территорию.

https://www.facebook.com/100069072344981/posts/368304518815290/
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Днепропетровская область Война России против Украины

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