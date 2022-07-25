Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область
Обстрел Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)
Российские оккупанты накрыли артиллерией Большую Костромку Криворожского района Днепропетровской области. В результате атаки были повреждены трансформатор и линия электропередач.
Об этом сообщает ГСЧС.
«Снаряды задели трансформатор, опору и линию электропередач. На одной из улиц села отсутствует свет. Специалисты чинят повреждения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет.
Спасатели обследуют территорию.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.