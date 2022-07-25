Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область 25 июля, 20:22 Обстрел Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Российские оккупанты накрыли артиллерией Большую Костромку Криворожского района Днепропетровской области. В результате атаки были повреждены трансформатор и линия электропередач.

Об этом сообщает ГСЧС.

«Снаряды задели трансформатор, опору и линию электропередач. На одной из улиц села отсутствует свет. Специалисты чинят повреждения», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет.

Спасатели обследуют территорию.

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