Оккупанты обстреляли детский лагерь в Харьковской области — фото
Россияне обстреляли детский лагерь в Харьковской области (Фото:Харьковская областная прокуратура via Facebook)
В ночь с 11 на 12 июня 2022 российские войска обстреляли детский оздоровительный лагерь в Чугуевском районе Харьковской области.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
В результате вражеских обстрелов повреждены три корпуса лагеря.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
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