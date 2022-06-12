Оккупанты обстреляли детский лагерь в Харьковской области — фото 12 июня, 23:23 Цей матеріал також доступний українською Россияне обстреляли детский лагерь в Харьковской области (Фото:Харьковская областная прокуратура via Facebook)

В ночь с 11 на 12 июня 2022 российские войска обстреляли детский оздоровительный лагерь в Чугуевском районе Харьковской области.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В результате вражеских обстрелов повреждены три корпуса лагеря.

Фото: Харьковская областная прокуратура via Facebook

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Фото: Харьковская областная прокуратура via Facebook

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