Оккупанты обстреляли детский лагерь в Харьковской области — фото

12 июня, 23:23
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Россияне обстреляли детский лагерь в Харьковской области (Фото:Харьковская областная прокуратура via Facebook)

Россияне обстреляли детский лагерь в Харьковской области (Фото:Харьковская областная прокуратура via Facebook)

В ночь с 11 на 12 июня 2022 российские войска обстреляли детский оздоровительный лагерь в Чугуевском районе Харьковской области.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

В результате вражеских обстрелов повреждены три корпуса лагеря.

Харьковская областная прокуратура via Facebook
Фото: Харьковская областная прокуратура via Facebook

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Харьковская областная прокуратура via Facebook
Фото: Харьковская областная прокуратура via Facebook
https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02u8LK3u8RxPKp5D3PMGgkjNFKScyitz8g3Js91qFhxemtkzDRUGTAckqxwcKsmbBRl
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьковская область Детский лагерь Война России против Украины

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