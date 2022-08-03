Жертвой стал гражданин РФ. Оккупанты обстреляли Чугуев кассетными снарядами: один погибший, двое раненых

3 августа, 15:01
Оккупанты обстреляли Чугуев кассетными снарядам (Фото:Сергей Болвинов/facebook.com)

Оккупанты обстреляли Чугуев кассетными снарядам (Фото:Сергей Болвинов/facebook.com)

Днем в среду, 3 августа, российские оккупанты обстреляли Чугуев в Харьковской области. Один человек погиб, еще двое были ранены.

Об этом в Facebook сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По предварительным данным, оккупанты вели огонь из РСЗО Ураган. Применялись кассетные снаряды.

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«Погибший и одна раненая — граждане России. Погибший мужчина находился у себя дома во время обстрела», — добавил он.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что российские оккупанты готовятся усилить ракетные удары по Харькову и области в ближайшие дни.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Чугуев Война России против Украины

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