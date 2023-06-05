Россияне обстреляли Чугуев, было слышно пять взрывов
Россияне нанесли удары по Чугуеву (Фото:uk.wikipedia.org)
В воскресенье вечером 4 июня россияне нанесли удары по Чугуеву Харьковской области. Было слышно эхо по меньшей мере пяти взрывов.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Там заявили, что «враг снова обстреливает Харьковщину» и призвали жителей оставаться в укрытиях, а о попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщать на спецлинию 102.
Начальник Чугуевской РВА Сергей Лободенко сообщил Суспільному, что взрывы прогремели за пределами Харькова со стороны Чугуева.