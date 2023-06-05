Россияне обстреляли Чугуев, было слышно пять взрывов

5 июня, 02:00
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Россияне нанесли удары по Чугуеву (Фото:uk.wikipedia.org)

Россияне нанесли удары по Чугуеву (Фото:uk.wikipedia.org)

В воскресенье вечером 4 июня россияне нанесли удары по Чугуеву Харьковской области. Было слышно эхо по меньшей мере пяти взрывов.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Там заявили, что «враг снова обстреливает Харьковщину» и призвали жителей оставаться в укрытиях, а о попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщать на спецлинию 102.

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Начальник Чугуевской РВА Сергей Лободенко сообщил Суспільному, что взрывы прогремели за пределами Харькова со стороны Чугуева.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Харьковская область Харьков Война в Украине Чугуев Война России против Украины

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