Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области, есть раненые

1 октября, 11:35
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Последствия обстрела Харьковской области, 27 сентября (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области)

Последствия обстрела Харьковской области, 27 сентября (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области)

За минувшие сутки, 30 сентября, российские военные обстреливали населенные пункты Купянского, Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов Харьковской области, есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Были обстреляны районы населенных пунктов: Стрелка, Редкодуб, Кучковка, Охримовка, Ольховатка, Двуречная и другие. Из-за попадания боеприпасов произошли пожары на агропромышленном объекте и в многоквартирном доме.

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С ранениями госпитализированы два человека: в Изюмском районе ранения получила женщина 53 лет, в Харьковском — на растяжке подорвался мужчина 39 лет.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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