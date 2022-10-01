Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области, есть раненые 1 октября, 11:35 Последствия обстрела Харьковской области, 27 сентября (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области)

За минувшие сутки, 30 сентября, российские военные обстреливали населенные пункты Купянского, Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов Харьковской области, есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Были обстреляны районы населенных пунктов: Стрелка, Редкодуб, Кучковка, Охримовка, Ольховатка, Двуречная и другие. Из-за попадания боеприпасов произошли пожары на агропромышленном объекте и в многоквартирном доме.



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С ранениями госпитализированы два человека: в Изюмском районе ранения получила женщина 53 лет, в Харьковском — на растяжке подорвался мужчина 39 лет.

