Черниговскую область обстреляли с территории России — ОВА

11 мая, 10:38
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Голова Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в среду, 11 мая область обстреляли с территории страны-агрессора России.

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«Буквально час назад, в 6 утра совершен очередной минометный обстрел нашей территории с территории москальской мразоты. Враг постоянно это делает», – написал он.

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Чаус призвал жителей области соблюдать осторожность.

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«У меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте пожалуйста осторожны. Также помним, что ракеты летают над Украиной. Поэтому будьте бдительны и соблюдайте требования защиты. Если сирена, если есть сообщение о тревоге – прячьтесь в укрытие», – написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=69Xa2LsqVQc&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Черниговская область Война России против Украины

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