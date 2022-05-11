Черниговскую область обстреляли с территории России — ОВА 11 мая, 10:38 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Голова Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в среду, 11 мая область обстреляли с территории страны-агрессора России.

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«Буквально час назад, в 6 утра совершен очередной минометный обстрел нашей территории с территории москальской мразоты. Враг постоянно это делает», – написал он.

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Чаус призвал жителей области соблюдать осторожность.

«У меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте пожалуйста осторожны. Также помним, что ракеты летают над Украиной. Поэтому будьте бдительны и соблюдайте требования защиты. Если сирена, если есть сообщение о тревоге – прячьтесь в укрытие», – написал он.

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