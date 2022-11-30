Россияне продолжают убивать. Оккупанты обстреляли центр Херсона, есть жертва — ОВА 30 ноября, 13:58 Последствия российского обстрела Херсона, 30 ноября (Фото:Херсонская ОВА / Telegram)

В результате обстрела Херсона в среду, 30 ноября, один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его информации, российские оккупанты били по центру Херсона. Были повреждены несколько жилых домов, медицинские здания, также был поврежден газопровод.

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В результате российских обстрелов погибла 70-летняя жительница Херсона в собственной квартире. Также 64-летний херсонец получил ранение, когда находился на улице — российские снаряды падали на дорогу. Мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.

29 ноября войска РФ нанесли удар по областной клинической больнице в освобожденном Херсоне. Никто не пострадал.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты за неделю 258 раз обстреляла 30 освобожденных населенных пунктов правобережья Херсонской области.

