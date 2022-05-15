Обстреляли умышленно. Больница Северодонецка после атаки оккупантов сможет принять лишь 100 пациентов вместо 300 — глава ОВА

15 мая, 20:35
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Поврежденый обстрелом оккупационных войск автомобиль скорой помощи в Северодонецке, 16 апреля (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Поврежденый обстрелом оккупационных войск автомобиль скорой помощи в Северодонецке, 16 апреля (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Медицинские работники больницы города Северодонецк могут принимать теперь только 100 человек после обстрелов медучреждения российскими оккупантами в субботу, 14 мая.

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«Обстрелы постоянно проводятся по всей территории каждого города. Вот сегодня мы видели, что обстреляли больницу: ее обстреляли не случайно и не просто так, а умышленно. И это был не одиночный обстрел, а более часа именно туда и целились орки. Больница даже горела. Если раньше у нас была возможность где-то 300 человек принимать, то сейчас только 100», — заявил в эфире национального телемарафона #UAразом в воскресенье, 15 мая, вечером глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Ранее Гайдай сообщил, что за минувшие сутки россияне осуществили 11 артиллерийских атак по Северодонецку: били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице. «Только за вечер ранения получили сразу 9 мирных жителей города. Все они получили медицинскую помощь в разбитой больнице. Несмотря на обстрелы, она продолжает работать», — написал он в своем телеграм-канале.

Также Глава Луганской ОВА сообщал, что 15 апреля из Северодонецка смогли эвакуировать десять человек, из них четыре ребенка. По пути автомобиль попал под обстрел российских военных, но никто не пострадал.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Больница Луганская область Северодонецк Сергей Гайдай Российско-украинская война

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