Обстреляли умышленно. Больница Северодонецка после атаки оккупантов сможет принять лишь 100 пациентов вместо 300 — глава ОВА 15 мая, 20:35 Цей матеріал також доступний українською Поврежденый обстрелом оккупационных войск автомобиль скорой помощи в Северодонецке, 16 апреля (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Медицинские работники больницы города Северодонецк могут принимать теперь только 100 человек после обстрелов медучреждения российскими оккупантами в субботу, 14 мая.

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«Обстрелы постоянно проводятся по всей территории каждого города. Вот сегодня мы видели, что обстреляли больницу: ее обстреляли не случайно и не просто так, а умышленно. И это был не одиночный обстрел, а более часа именно туда и целились орки. Больница даже горела. Если раньше у нас была возможность где-то 300 человек принимать, то сейчас только 100», — заявил в эфире национального телемарафона #UAразом в воскресенье, 15 мая, вечером глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Ранее Гайдай сообщил, что за минувшие сутки россияне осуществили 11 артиллерийских атак по Северодонецку: били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице. «Только за вечер ранения получили сразу 9 мирных жителей города. Все они получили медицинскую помощь в разбитой больнице. Несмотря на обстрелы, она продолжает работать», — написал он в своем телеграм-канале.

Также Глава Луганской ОВА сообщал, что 15 апреля из Северодонецка смогли эвакуировать десять человек, из них четыре ребенка. По пути автомобиль попал под обстрел российских военных, но никто не пострадал.

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