Войска РФ обстреляли больницу в Херсоне: повреждены детское отделение и морг 9 декабря, 10:31 Утром оккупанты обстреляли больницу в Херсоне (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

Утром в пятницу, 9 декабря, российские оккупационные войска обстреляли медицинское учреждение в Херсоне.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

«Рашисты попали в здание больницы в Херсоне — снаряды повредили детское отделение и морг. К счастью, никто не пострадал», — написал он.

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Как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, за сутки оккупанты 68 раз обстреляли Херсонскую область из минометов, артиллерии, танков и РСЗО.

В Херсоне оккупанты попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и другие здания.



Восемь мирных жителей получили ранения.

Заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что «в отличии от этих террористов, ЗСУ нанесли несколько успешных ударов по военным целям, расположенным на временно оккупированных территориях».

