Оккупанты обстреляли базу отдыха в Сумской области, есть пострадавшая 26 июля, 23:56 Обстрел Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Во вторник, 26 июля, российские оккупанты обстреляли базу отдыха в Сумской области. Ранена 65-летняя женщина — сторож базы.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Также в результате вражеского огня были разрушены помещения и линия электропередач.

В целом, за сегодня оккупанты обстреляли три громады Сумской области.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.