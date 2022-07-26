Оккупанты обстреляли базу отдыха в Сумской области, есть пострадавшая
Обстрел Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)
Во вторник, 26 июля, российские оккупанты обстреляли базу отдыха в Сумской области. Ранена 65-летняя женщина — сторож базы.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Также в результате вражеского огня были разрушены помещения и линия электропередач.
В целом, за сегодня оккупанты обстреляли три громады Сумской области.
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