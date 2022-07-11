Россияне обстреляли Бахмут зажигательными боеприпасами: сгорели семь домов

11 июля, 01:27
На месте работают спасатели ГСЧС (Фото:Донецкая облгосадминистрация/youtube)

На месте работают спасатели ГСЧС (Фото:Донецкая облгосадминистрация/youtube)

Российские оккупанты обстреляли Бахмут зажигательными боеприпасами. В результате сгорели несколько домов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Отмечается, что в результате обстрела сгорели семь домов. На месте работают спасатели ГСЧС.

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"Россия целенаправленно уничтожает наши города и села и истребляет мирное население", - говорится в сообщении.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Оккупант Война на Донбассе Бахмут Война России против Украины

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