Россияне обстреляли Бахмут зажигательными боеприпасами: сгорели семь домов
На месте работают спасатели ГСЧС (Фото:Донецкая облгосадминистрация/youtube)
Российские оккупанты обстреляли Бахмут зажигательными боеприпасами. В результате сгорели несколько домов.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Отмечается, что в результате обстрела сгорели семь домов. На месте работают спасатели ГСЧС.
"Россия целенаправленно уничтожает наши города и села и истребляет мирное население", - говорится в сообщении.
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