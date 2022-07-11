Россияне обстреляли Бахмут зажигательными боеприпасами: сгорели семь домов 11 июля, 01:27 На месте работают спасатели ГСЧС (Фото:Донецкая облгосадминистрация/youtube)

Российские оккупанты обстреляли Бахмут зажигательными боеприпасами. В результате сгорели несколько домов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Отмечается, что в результате обстрела сгорели семь домов. На месте работают спасатели ГСЧС.

"Россия целенаправленно уничтожает наши города и села и истребляет мирное население", - говорится в сообщении.

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