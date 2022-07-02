Оккупанты обстреляли Бахмут: пять раненых, в том числе ребенок 2 июля, 04:01 Утром оккупанты обстреляли город Бахмут из пушек, днем нанесли авиаудар (Фото:Скриншот Донецкая облгосадминистрация/youtube)

Российские военные обстреляли город Бахмут Донецкой области. В результате атаки пять человек получили ранения, среди них — ребенок.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.



По его словам, утром оккупанты обстреляли город Бахмут из пушек, днем — нанесли авиаудар.

В результате обстрелов, пять человек получили ранения, среди которых и 11-летний ребенок.

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