Авиаудар по Бахмуту. Российские военные ударили по школе и админзданию, где находились люди — видео последствий

8 июня, 14:18
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Оккупанты обстреляли Бахмут, 19 мая (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Оккупанты обстреляли Бахмут, 19 мая (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Оккупанты в среду, 8 июня, обстреляли Бахмут в Донецкой области около восьми утра, российские снаряды ударили по школе и админзданию, где находились люди.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Донецкой области в Telegram.

«Оккупанты обстреляли город около восьми утра, российские снаряды ударили по школе и админзданию, где находились люди», — говорится в сообщении.

Отмечено, что предварительно имеется информация о пострадавших.

Сообщается, что школа полностью разрушена, до полномасштабного вторжения России в Украину в ней обучалось 400 детей.

Видео дня

Сейчас на месте продолжают работу полицейские, спасатели и взрывотехники. Продолжается разбор завалов и осмотр территории.

Следователи совместно с СБУ задокументировали военное преступление России по ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны).

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Донецкая область Война России против Украины

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