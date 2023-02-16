Оккупанты обстреляли Бахмут, пятеро погибших 16 февраля, 22:46 Последтствия российского обстрела Бахмута (Фото:Офис генпрокурора)

В четверг, 16 февраля, оккупанты обстреляли Бахмут, в результате чего погибли пять человек.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Еще девять человек получили ранения. Оккупанты применяли ствольную артиллерию и реактивную систему залпового огня Град. Снаряды оккупантов попали по жилому кварталу города.

Видео дня

«От атаки армии РФ погибли трое мужчин и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Также повреждены многие жилые дома.