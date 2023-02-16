Оккупанты обстреляли Бахмут, пятеро погибших

16 февраля, 22:46
Поделиться:
Последтствия российского обстрела Бахмута (Фото:Офис генпрокурора)

Последтствия российского обстрела Бахмута (Фото:Офис генпрокурора)

В четверг, 16 февраля, оккупанты обстреляли Бахмут, в результате чего погибли пять человек.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Еще девять человек получили ранения. Оккупанты применяли ствольную артиллерию и реактивную систему залпового огня Град. Снаряды оккупантов попали по жилому кварталу города.

Видео дня

Читайте также:
Россия пытается взять Бахмут к годовщине полномасштабного вторжения — Данилов

«От атаки армии РФ погибли трое мужчин и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Также повреждены многие жилые дома.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X