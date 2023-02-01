Российские оккупанты ударили по жилым домам в центре Бахмута

1 февраля, 18:39
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Последствия российского обстрела Бахмута, 1 февраля (Фото:Алексей Рева / Facebook)

Последствия российского обстрела Бахмута, 1 февраля (Фото:Алексей Рева / Facebook)

В среду, 1 февраля, российские оккупанты обстреляли Бахмут. Погибших и раненых нет.

Об этом заявил начальник Бахмутской городской военной администрации Алексей Рева.

Он уточнил, что оккупанты ударили по жилым домам в центре города. В результате обстрела повреждены две многоэтажки.

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Начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Руслан Осипенко заявил, что в Бахмуте остается около 200 детей. Правоохранители работают с ВСУ, госпитальерами, парамедиками, волонтерами и военной администрацией о предоставлении гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения.

1 февраля в Минобороны заявили, что российские оккупанты в районе Бахмута Донецкой области вновь совершили неудачную попытку прорыва.

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки его захвата, однако ВСУ дают отпор.

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Пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый 1 февраля говорил, что за сутки в районе украинского города войска РФ 151 раз обстреляли позиции ВСУ, 360 оккупантов погибли, а 290 были ранены.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бахмут Война России против Украины

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