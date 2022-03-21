Трое погибших. Оккупанты обстреляли автозаправку в Николаеве — ГСЧС 21 марта, 21:54 Цей матеріал також доступний українською Обстрелянная автозаправка в Николаеве (Фото:Головне управління ДСНС України у Миколаївській області/Facebook)

В Николаеве оккупанты обстреляли автозаправку, в результате погибли трое мужчин и еще одна женщина была ранена, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.

Отмечается, что 21 марта, после обстрела оккупантов, пожарные ликвидировали пожар на автозаправке в Корабельном районе города Николаева.

«От полученных ранений, несовместимых с жизнью, погибли трое мужчин, одна женщина пострадала. До прибытия спасателей, каретой скорой медицинской помощи она была доставлена в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.