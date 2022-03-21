Трое погибших. Оккупанты обстреляли автозаправку в Николаеве — ГСЧС

21 марта, 21:54
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Обстрелянная автозаправка в Николаеве (Фото:Головне управління ДСНС України у Миколаївській області/Facebook)

Обстрелянная автозаправка в Николаеве (Фото:Головне управління ДСНС України у Миколаївській області/Facebook)

В Николаеве оккупанты обстреляли автозаправку, в результате погибли трое мужчин и еще одна женщина была ранена, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.

Отмечается, что 21 марта, после обстрела оккупантов, пожарные ликвидировали пожар на автозаправке в Корабельном районе города Николаева.

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«От полученных ранений, несовместимых с жизнью, погибли трое мужчин, одна женщина пострадала. До прибытия спасателей, каретой скорой медицинской помощи она была доставлена в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Николаев Российская агрессия Войска РФ ГСЧС

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