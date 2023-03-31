Оккупанты обстреляли Авдеевку из артиллерии, среди погибших — 5-месячный мальчик 31 марта, 21:46 Авдеевка (Фото:Нацполиция)

Российские оккупанты в пятницу, 31 марта, обстреляли Авдеевку Донецкой области из артиллерии. В результате погибли два человека, среди которых — 5-месячный ребенок.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«Россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии — погибли два человека, из них один ребенок 2022 года рождения», — сообщил он.

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По его данным, еще два человека были ранены. В результате российских ударов также был поврежден частный дом.

Главы Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram уточнил, что погиб 5-месячный мальчик и его бабушка, а мать и отец ребенка ранены.

Он добавил, что вчера полицейские в очередной раз уговаривали маму малышей подумать о сыне и уехать. Однако, по словам Кириленко, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату — женщина в очередной раз наотрез отказалась выехать в более безопасное место.

Кириленко подчеркнул, что несмотря на то, что некоторым людям эвакуация до сих пор кажется непонятным и лишним шагом — это единственное, что сейчас способно сохранить жизнь.

Ранее начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш говорил, что в результате российских обстрелов в Авдеевке уничтожена вся инфраструктура, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.