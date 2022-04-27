Оккупанты дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке

27 апреля, 12:00
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Оккупанты обстреляли Авдеевку фосфорными боеприпасами (Фото:Павел Кириленко/facebook.com)

Оккупанты обстреляли Авдеевку фосфорными боеприпасами (Фото:Павел Кириленко/facebook.com)

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Российские оккупационные войска дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке в Донецкой области.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, сперва оккупанты ударили вечером 26 апреля в районе коксохимического завода, а во второй раз — сегодня утром в центре города.

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В результате этих обстрелов в городе загорелось несколько пожаров.

Также оккупанты нанесли по Авдеевке авиаудар — попали в многоэтажку. Известно по меньшей мере об одном раненом.

Кроме того, Вооруженные силы Украины отразили попытку прорыва российских войск на этом направлении.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область Фосфорные бомбы Авдеевка Война России против Украины

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