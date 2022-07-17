Оккупанты обстреляли Апостоловскую общину в Днепропетровской области — глава ОВА 17 июля, 08:27 Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

В воскресенье утром, 17 июля, российские войска обстреляли Апостоловскую общину в Днепропетровской области.

Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Враг снова стрелял по Криворожскому району. Под огонь попала Апостоловская община. К счастью, люди не пострадали», — написал он.

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