Оккупанты обстреляли Апостоловскую общину в Днепропетровской области — глава ОВА
Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
В воскресенье утром, 17 июля, российские войска обстреляли Апостоловскую общину в Днепропетровской области.
Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Враг снова стрелял по Криворожскому району. Под огонь попала Апостоловская община. К счастью, люди не пострадали», — написал он.
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