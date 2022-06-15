Оккупанты из Ураганов обстреляли Днепропетровскую область: по меньшей мере четыре погибших 15 июня, 06:00 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы города 10 июня (Фото:t.me/miskiygolovaAndriyOsa)

Российские военные из реактивных систем залпового огня Ураган ночью обстреляли город Апостолово Днепропетровской области. По меньшей мере, четыре мирных граждан погибли.

Об этом сообщил мэр города Андрей Оса.

По словам мэра, взрывотехники и спасатели работают над устранением последствий, восстанавливают инфраструктуру. Андрей Оса также отметил, что утром работа полиции и пожарных на месте происшествия продолжится.

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