Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, погибли супруги

20 февраля, 18:12
Поделиться:
Антоновка (Фото:herson.depo.ua)

Антоновка (Фото:herson.depo.ua)

В понедельник, 20 февраля, российские оккупанты нанесли удар по поселку Антоновка Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли муж и жена.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Рядом с супругами разорвался один из снарядов, они погибли на месте. Мужчина являлся работником детской областной клинической больницы.

Видео дня

Россияне ежедневно обстреливают Херсонскую области, убивая мирных жителей. Также оккупанты наносят удары по критической инфраструктуре региона.

За минувшие сутки, 19 февраля, войска РФ атаковали Херсонскую область и Херсон из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и беспилотников. В регионе погибли три человека, еще восемь ранены.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Военные преступления РФ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X