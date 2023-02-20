Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, погибли супруги 20 февраля, 18:12 Антоновка (Фото:herson.depo.ua)

В понедельник, 20 февраля, российские оккупанты нанесли удар по поселку Антоновка Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли муж и жена.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Рядом с супругами разорвался один из снарядов, они погибли на месте. Мужчина являлся работником детской областной клинической больницы.

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Россияне ежедневно обстреливают Херсонскую области, убивая мирных жителей. Также оккупанты наносят удары по критической инфраструктуре региона.

За минувшие сутки, 19 февраля, войска РФ атаковали Херсонскую область и Херсон из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и беспилотников. В регионе погибли три человека, еще восемь ранены.

