В Луганской и Донецкой областях оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в течение суток, шесть человек погибли, 24 пострадали

16 мая, 12:00
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Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов на востоке Украины (Фото:Группировка Объединенных сил/Facebook)

Оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов на востоке Украины (Фото:Группировка Объединенных сил/Facebook)

За минувшие сутки оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов Луганщины и Донбасса, повредили 77 объектов, среди которых 61 жилой дом.

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Об этом сообщает пресс-служба Группировки Объединенных сил в Facebook.

От обстрелов оккупантов погибли три человека, тела еще трех мужчин обнаружены под завалами Северского лицея. Ранения разной степени тяжести получили 24 мирных жителя.

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В то же время, подразделения ГСЧС, входящие в состав группировки Объединенных сил, ликвидировали 6 пожаров.

За минувшие сутки из районов ведения боевых действий в Донбассе спасатели эвакуировали 257 человек.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/371403178348332&show_text=true&width=500

Напомним, командование Операции объединенных сил сообщило, что за последние сутки на Донбассе было отбито 17 атак российских оккупантов.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Война России против Украины

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