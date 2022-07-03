Оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область, один человек пострадал
Повреждение дома в результате российских обстрелов (Фото:facebook.com/Zadorenko)
Оккупанты, за сутки, 2 июля, массированно обстреляли населенные пункты Харьковской области. Пострадал один человек.
Об этом сообщил городской голова Дергачев Вячеслав Задоренко.
По его словам, в субботу российские войска обстреляли из артиллерии и минометов Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянку, Цуповку, Дементиевку, Питомник и Русскую Лозовую. Кроме того, нанесли авиаудары вблизи Прудянки, били из танков по Питомнику, Русской Лозовой, Дементиевке, Цуповке и Слатиному.
" В результате вражеских обстрелов в течение суток в Дергачах пострадало одно гражданское лицо", - добавил Задоренко.
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