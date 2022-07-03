Оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область, один человек пострадал

3 июля, 00:23
Повреждение дома в результате российских обстрелов (Фото:facebook.com/Zadorenko)

Повреждение дома в результате российских обстрелов (Фото:facebook.com/Zadorenko)

Оккупанты, за сутки, 2 июля, массированно обстреляли населенные пункты Харьковской области. Пострадал один человек.

Об этом сообщил городской голова Дергачев Вячеслав Задоренко.

По его словам, в субботу российские войска обстреляли из артиллерии и минометов Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянку, Цуповку, Дементиевку, Питомник и Русскую Лозовую. Кроме того, нанесли авиаудары вблизи Прудянки, били из танков по Питомнику, Русской Лозовой, Дементиевке, Цуповке и Слатиному.

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" В результате вражеских обстрелов в течение суток в Дергачах пострадало одно гражданское лицо", - добавил Задоренко.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Война России против Украины

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