В Сумcкой области за сутки зафиксировали около 170 вражеских «прилетов»
Обстрел Сумской области оккупантами (Фото:t.me/Zhyvytskyy/4796)
Россияне за сутки, 20 сентября, около 170 раз обстреляли общины Сумской области. Пострадали медицинское учреждение, линии электропередач, домовладения мирных жителей и погибли домашняя птица и коза.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Всего оккупанты обстреляли семь общин. Было зафиксировано около 170 «прилетов» из минометов, ствольной артиллерии, гранатометов, РСЗО, а также пять пулеметных очередей.
По словам Живицкого, пострадали медицинское учреждение, линии электропередач, домовладения мирных жителей и погибли домашняя птица и коза.
Шалыгинская община обстреляна из пулеметов и артиллерии;
Великописаревская община обстреляна из РСЗО, в результате чего повреждены частные дома;
Юнаковская община обстреляна из артиллерии и была повреждена высоковольтная линия электропередач;
Краснопольская община подверглась обстрелу из минометов;
Белопольскую общину россияне обстреляли из минометов и артиллерии;
Эсманская община претерпела минометного удара со стороны россиян;
Новослободская община пострадала от артударов, здесь погибли домашние животные.
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