В Сумcкой области за сутки зафиксировали около 170 вражеских «прилетов»

21 сентября, 00:09
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Обстрел Сумской области оккупантами (Фото:t.me/Zhyvytskyy/4796)

Обстрел Сумской области оккупантами (Фото:t.me/Zhyvytskyy/4796)

Россияне за сутки, 20 сентября, около 170 раз обстреляли общины Сумской области. Пострадали медицинское учреждение, линии электропередач, домовладения мирных жителей и погибли домашняя птица и коза.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Всего оккупанты обстреляли семь общин. Было зафиксировано около 170 «прилетов» из минометов, ствольной артиллерии, гранатометов, РСЗО, а также пять пулеметных очередей.

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По словам Живицкого, пострадали медицинское учреждение, линии электропередач, домовладения мирных жителей и погибли домашняя птица и коза.

Шалыгинская община обстреляна из пулеметов и артиллерии;

Великописаревская община обстреляна из РСЗО, в результате чего повреждены частные дома;

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Юнаковская община обстреляна из артиллерии и была повреждена высоковольтная линия электропередач;

Краснопольская община подверглась обстрелу из минометов;

Белопольскую общину россияне обстреляли из минометов и артиллерии;

Эсманская община претерпела минометного удара со стороны россиян;

Новослободская община пострадала от артударов, здесь погибли домашние животные.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Оккупант Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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