Пострадали семь мирных жителей. Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области — прокуратура 8 июня, 15:42 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов (Фото:Донецька обласна прокуратура/Facebook)

Российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области за 6−7 июня, в результате семь человек были ранены. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой прокуратуры в Facebook.

По данным следствия, оккупанты обстреляли из артиллерии города Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Курахово, поселки Богоявленка, Ласточкино, Нетайлово, пгт Очеретино, Желанне Покровского района, города Сиверск, Торецк, село Берховка Бахмутского района, города Лиман, Николаевка Краматорского района.

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Войска РФ стреляли в том числе с территорий временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области, сообщили в прокуратуре.

В результате атак захватчиков в Донецкой области семь мирных жителей получили осколочные ранения и еще один гражданский человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии после обстрела г. Лисичанска Луганской области, добавили в ведомстве.

«Под шквалом вражеских снарядов оказались многоквартирные дома и частные домохозяйства, торговые помещения, общежитие учебного заведения и другие объекты и сооружения, не имеющие никакого отношения к военной инфраструктуре», — подчеркивается в сообщении.

Прокуратура осуществляет досудебное расследование в 15 уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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