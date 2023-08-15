Оккупанты обстреливают Запорожскую область ракетами С-300, погибли два человека — полиция 15 августа, 17:16 Последствия российского обстрела (Фото:пресс-служба Нацполиции)

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Запорожской области. В результате атак погибли два человека и еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

Оккупанты атаковали ракетами ЗРК С-300 жителей села Степное Запорожского района. В результате ракетного террора погибли 70-летняя женщина и 77-летний мужчина. Также с осколочными ранениями в больницу доставлена 64-летняя жена погибшего.

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По данным полиции, в течение суток оккупанты атаковали 24 населенных пункта Запорожского, Пологовского и Васильевского районов. Всего 14 августа россияне применили против украинских мирных жителей ЗРК С-300, БПЛА, РСЗО, артиллерию и авиацию.

В субботу, 12 августа, армия РФ ударила управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. В результате удара погиб человек, еще 12 человек ранены.