Россияне снова атакуют Запорожье: зафиксировано 10 новых «приходов» 10 октября, 02:17 Атака на Запорожье 9 октября (Фото:ГСЧС)

Российские военные в ночь на 10 октября в очередной раз атаковали Запорожье. Зафиксировано около 10 новых «приходов».

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



«Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов. Последствия устанавливаются. Берегите себя и своих близких», – сообщил он.

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В ночь на 9 октября Россия атаковала Запорожье 13 самолетами и ЗРК С-300. Удары попали в инфраструктуру и жилые кварталы. По последним данным, 13 человек, в том числе один ребенок, погибли, еще 89, среди них 11 детей — ранены.