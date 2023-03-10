Оккупанты обстреляли захваченные Олешки для дискредитации ВСУ — Генштаб 10 марта, 08:20 Оккупанты обстреливают захваченные ими территории (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские захватчики из минометов обстреляли оккупированный город Олешки в Херсонской области, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 10 марта.

«В очередной раз российские захватчики, чтобы дискредитировать Силы обороны Украины, совершают преступные действия на временно захваченных территориях Херсонской области. На этот раз минометному обстрелу оккупантов подверглись жители города Олешки», — говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным Генштаба, в Рубежном Луганской области оккупанты размещают личный состав в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением.

Военнослужащие оккупационных войск расселяются на первом и втором этажах, а выше оставляют проживать местных жителей.

Ранее Генштаб сообщал, что российские оккупанты используют жилые кварталы Новой Каховки Херсонской области для прикрытия средств ПВО.