Оккупанты обстреливают временно захваченные территории и выдают обстрелы за действия ВСУ — Маляр 24 мая, 21:32 Анна Маляр (Фото:Минобороны / Facebook)

Заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что россияне обстреливают временно оккупированные украинские территории и выдают эти обстрелы за действия ВСУ.

В Telegram Маляр рассказала, что на этой неделе противник совершил провокационный обстрел населенного пункта Токмак Запорожской области, чтобы затем обвинить ВСУ в разрушениях объектов гражданской инфраструктуры.

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«Вместе с тем на месте взрыва одной из российских ракет местные жители обнаружили ее обломок, на котором был написан лозунг: „За братву и за победу“, которым организаторы провокации разоблачили себя», — добавила Маляр.

Чтобы сокрыть свои преступления, этот обломок ракеты снимать на видео оккупанты запретили, а свидетелей инцидента предупредили об «уголовной ответственности за распространение каких-либо комментариев».

Также, по ее данным, чтобы ограничить возможности местных жителей обмениваться информацией, противник целенаправленно уничтожил оборудование мобильной связи в районах населенных пунктов Гладковка, Обрывка, Новая Маячка, Виноградово, Таврическое Херсонской области.

«К тому же российское оккупационное командование строго-настрого запретило проезд гражданскому населению на временно оккупированную территорию в районе н. п. Гола Пристань, где доступна сеть украинской мобильной связи», — пишет она.

