Оккупанты обстреляли Тростянец: уничтожено несколько домов, погибли три человека 20 марта, 00:27 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты фактически уничтожили несколько домов (Фото:facebook.com/Сумская-областная-прокуратура)

Оккупанты продолжают убивать мирных жителей и уничтожать гражданскую инфраструктуру города Тростянец. В воскресенье, 20 марта, российские захватчики убили в городе троих пенсионеров.

Об этом сообщили в Ахтырской окружной прокуратуре.



По данным следствия, 20 марта военнослужащие вооруженных сил РФ, применяя средства, запрещенные международным правом, из тяжелой артиллерии обстреляли жилые дома жителей города Тростянец. Оккупанты фактически уничтожили несколько домов и убили трех проживавших там пенсионеров.

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Кроме того, было повреждено несколько многоквартирных жилых домов и магазин.

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