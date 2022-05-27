Российские оккупанты обстреливали Сумскую область из артиллерии и минометов 27 мая, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты вели огонь по Сумской области с территории РФ (иллюстративное фото) (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Утром оккупанты с территории России обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, с 4:30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района.

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Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середино-Буды.

Около 6:30 окрестности села Старые Вырки Белопольской громады Сумского района обстреляли из САУ.

Живицкий отметил, что пострадавших нет.

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