Российские оккупанты обстреливали Сумскую область из артиллерии и минометов

27 мая, 11:00
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Оккупанты вели огонь по Сумской области с территории РФ (иллюстративное фото) (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Оккупанты вели огонь по Сумской области с территории РФ (иллюстративное фото) (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Утром оккупанты с территории России обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, с 4:30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района.

Видео дня

Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середино-Буды.

Около 6:30 окрестности села Старые Вырки Белопольской громады Сумского района обстреляли из САУ.

Живицкий отметил, что пострадавших нет.

https://www.youtube.com/embed/dOE5acee5os
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Артиллерия Сумская область Миномет Война России против Украины

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