Российские оккупанты обстреливали Сумскую область из артиллерии и минометов
Оккупанты вели огонь по Сумской области с территории РФ (иллюстративное фото) (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)
Утром оккупанты с территории России обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов.
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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, с 4:30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района.
Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середино-Буды.
Около 6:30 окрестности села Старые Вырки Белопольской громады Сумского района обстреляли из САУ.
Живицкий отметил, что пострадавших нет.
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