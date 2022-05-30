Оккупанты обстреливают Сумскую область из запрещенных снарядов — ОВА
На Сумщине были использованы кассетные снаряды (Фото:Telegram/Дмитрий Живицкий)
Для обстрелов Сумской области оккупанты используют запретное оружие.
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Об этом написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
Живицкий отметил, что для обстрелов территории Сумщины российские оккупанты используют запрещенное оружие.
Во время сегодняшнего обстрела Хотинского общества были использованы кассетные снаряды, которые считаются особенно опасными.
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