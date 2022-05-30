Оккупанты обстреливают Сумскую область из запрещенных снарядов — ОВА 30 мая, 17:41 Цей матеріал також доступний українською На Сумщине были использованы кассетные снаряды (Фото:Telegram/Дмитрий Живицкий)

Для обстрелов Сумской области оккупанты используют запретное оружие.

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Об этом написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Живицкий отметил, что для обстрелов территории Сумщины российские оккупанты используют запрещенное оружие.

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Во время сегодняшнего обстрела Хотинского общества были использованы кассетные снаряды, которые считаются особенно опасными.

"Россия использует на территории Сумщины запрещенное оружие! Сегодня ночью территорию Хотинского общества обстреляли ракетами с кассетными снарядами. Они особенно опасны, потому что не все сразу разрываются, попадают на большие участки территории и представляют опасность для гражданских людей", — написал Живицкий.

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