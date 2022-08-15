Оккупанты обстреливают спальный район Харькова: двое раненых
Российские оккупанты обстреливают Салтовский район Харькова (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
В понедельник, 15 августа, российские оккупационные войска обстреляли Салтовский район Харькова. Два человека получили ранения.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Обстрел Салтовского района. Двое раненых. Опять рядом с остановкой общественного транспорта», — написал он.
Терехов добавил, что в этом же районе была обстреляна девятиэтажка. Предварительно, без жертв. Горит гаражный кооператив.
В ночь на понедельник российские оккупанты обстреляли Слободской район Харькова.
Терехов тогда сообщал, что под удар попало одно из предприятий.
В ночь на 13 августа было зафиксировано два удара по Харькову. В Слободском районе ракета, предварительно С-300, ударила в тротуар возле колледжа, взрывной волной повредило здание. В Немышлянском районе ракета попала в газон перед гостинично-ресторанным комплексом.
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