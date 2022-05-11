Оккупанты обстреливают поселок в Запорожской области: жителей призывают не покидать укрытие
Оккупанты из артиллерии обстреливают поселок Камышеваха (Фото:Запорожская областная государственная администрация)
Российские оккупационные войска из артиллерии обстреливают поселок Камышеваха Запорожской области.
Война России против Украины — главные события 11 мая
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.
«Российские военные ведут артиллерийский обстрел жилых кварталов пгт Камышеваха. Ради вашей безопасности просим не покидать укрытие», — говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.