Оккупанты обстреливают поселок в Запорожской области: жителей призывают не покидать укрытие

11 мая, 15:09
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Оккупанты из артиллерии обстреливают поселок Камышеваха (Фото:Запорожская областная государственная администрация)

Оккупанты из артиллерии обстреливают поселок Камышеваха (Фото:Запорожская областная государственная администрация)

Российские оккупационные войска из артиллерии обстреливают поселок Камышеваха Запорожской области.

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Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

«Российские военные ведут артиллерийский обстрел жилых кварталов пгт Камышеваха. Ради вашей безопасности просим не покидать укрытие», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/309801544663037
https://www.youtube.com/embed/VQn8UuZfjtc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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