Оккупанты обстреливают поселок в Запорожской области: жителей призывают не покидать укрытие

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«Российские военные ведут артиллерийский обстрел жилых кварталов пгт Камышеваха. Ради вашей безопасности просим не покидать укрытие», — говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

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