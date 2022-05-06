В Херсонской и Николаевской области оккупанты обстреливают покинутые населенные пункты
Оккупанты обстреливают населенные пункты, которые покинули (Фото:Генштаб)
На севере Херсонской и Николаевской областей российские оккупанты обстреливают населенные пункты, которые оставили.
Об этом сообщает Генштаб.
На южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил, удерживал занятые рубежи, усиливал системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, обстреливал позиции украинских войск.
В районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка оккупанты активно проводят воздушную разведку.
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