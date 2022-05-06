В Херсонской и Николаевской области оккупанты обстреливают покинутые населенные пункты 6 мая, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливают населенные пункты, которые покинули (Фото:Генштаб)

На севере Херсонской и Николаевской областей российские оккупанты обстреливают населенные пункты, которые оставили.

Об этом сообщает Генштаб.

На южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил, удерживал занятые рубежи, усиливал системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, обстреливал позиции украинских войск.

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В районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка оккупанты активно проводят воздушную разведку.

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