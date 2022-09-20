Оккупанты обстреливают дамбу в Харьковской области. Власти предупреждают об угрозе подтопления
В течение последних суток российская армия нанесла и продолжает наносить ракетные удары по дамбе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Войска РФ в течении последних суток несколько раз атаковала Печенежскую дамбу в Харьковской области. Власти предупредили местных жителей об угрозе подтопления.
Глава Печенежской громады Александр Гусаров в Telegram сообщил в течение последних суток российская армия нанесла и продолжает наносить ракетные удары по дамбе Печенежского водохранилища.
«Существует возможная угроза разрушения врагом плотины Печенежского гидроузла. Возможно возникновение чрезвычайной ситуации в результате катастрофического затопления территорий вниз по течению», — говорится в сообщении.
Власти призвали местных жителей прислушиваться к оповещениям и следить за сообщениями от властей, чтобы при объявлении тревоги взять вещи первой необходимости и эвакуироваться.
Ранее Генштаб сообщал, что российские оккупанты безуспешно пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища.
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