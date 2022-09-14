Оккупанты обстреливают освобожденные территории Харьковской области: за сутки ранены трое жителей 14 сентября, 10:00 Власти сообщили об обстрелах оккупантами Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреливали населенные пункты Изюмского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. Есть раненые среди мирного населения.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, один человек госпитализирован в Изюмском районе, один — в Купянском, один — в Чугуевском.

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Глава ОВА отметил, что операция по деоккупации области продолжается.

«Освобождено более 300 населенных пунктов, где проживает около 150 тысяч человек. На освобожденные территории постепенно возвращается нормальная жизнь. Продолжаются работы по разминированию и восстановлению критической инфраструктуры, люди, почти полгода проведшие в оккупации, получают гуманитарную помощь», — написал он.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.



13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточняла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.

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