Российские оккупанты обстреливают населенные пункты в Запорожской области — областная военная администрация 18 апреля, 14:13 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Запорожской области российские оккупанты обстреливают населенные пункты.

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Об этом сообщил спикер областной военной администрации Иван Арефьев.

По его словам, начиная с четырех часов утра, воскресенья, 17 апреля батальоны Запорожской отдельной бригады территориальной обороны ведут упорные бои на всей длине линии фронта в зоне ответственности.

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Врагом были обстреляны поселки Старомайорское, Макаровка, Сторожево, Нескучное, Времовка Волновахского района Донецкой области, а также Приютное, Вишневое, Малиновка, Полтавка, Новодаровка, Новоукраинское, Степное, что в Запорожской области.

Арефьев заявил, что российские войска применяют танки, бронетранспортеры, пехоту, а также ведут обстрелы населенных пунктов области авиацией, реактивными системами залпового огня Град, ствольной артиллерией, 120-мм минометами и крупнокалиберными пулеметами.

Враг ведет обтрили по следующим направлениям: Гуляйполе, Новоандреевка, Белогорье, Красное, Павловка, Малиновка, Приютное Каменское, Орехов, Малая Токмачка.

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«Нанося ракетные и артиллерийские удары, цинично уничтожают гражданскую инфраструктуру», — написал он.

По его словам, наши отважные войска самоотверженно держат оборону, местами совершая контрнаступательные операции при поддержке авиации, систем залпового огня, артиллерии, минометов, бронетранспортеров, уничтожая личный состав и технику врага.

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