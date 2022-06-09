Оккупанты обстреливают Лисичанск и могут попытаться форсировать Северский Донец — Гайдай 9 июня, 20:57 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов вблизи Белогоровки (Фото:Defence of Ukraine/Twitter)

Войска РФ обстреливают город Лисичанск и могут попытаться вновь устроит переправу через Северский Донец, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Обстреливают очень сильно Лисичанск. Учитывая то, что они не находятся рядом, они обстреливают город с большого калибра», — сказал он в комментарии Радио Свобода, добавив, что прямых боев в Лисичанске и возле города не происходит.

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Гайдай отметил, что из-за жаркой погоды уровень воды в речке Северский Донец упал, и оккупанты могут попытаться вновь его форсировать.

«Вода в речке Северский Донец упала и сейчас очень внимательно смотрим на перемещения россиян. Возможно захотят сделать где-то еще переправу и перебросить личный состав и технику вновь через речку», — сказал он.

ВСУ уже неоднократно уничтожали вражеские понтонные переправы через Северский Донец и срывали попытки форсировать реку.

16 мая The New York Times сообщила, что в результате удара украинских военных по понтонным переправам, которые пытались навести ВС РФ, оккупанты за раз потеряли более 80 единиц военной техники и около 480 человек живой силы.

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