Российские войска совершили выстрелы в сторону Запорожской АЭС — Энергоатом

5 августа, 17:34
Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска, занявшие город Энергодар, совершили оттуда выстрелы в сторону Запорожской атомной электростанции, сообщил Энергоатом. В 14:30 зафиксированы три «прилета» возле промышленной площадки.

Противник попал в высоковольтную линию связи автотрансформатора ЗАЭС — Запорожская ТЭС.

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Выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы.

По данным Энергоатома, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии, однако от сети пришлось отключить один из работающих энергоблоков.

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«Захватчики продолжают устраивать террор и подвергать опасности весь цивилизованный мир. Необходимо как можно скорее принять все меры для того, чтобы вернуть контроль над ядерным объектом Украины!», — говорится в сообщении Энерготома в Telegram.

В свою очередь, мэр Энергодара Дмитрий Орлов написал в Telegram, что российские войска также обстреляли кварталы города со стороны ЗАЭС.

В большинстве микрорайонов исчез свет, нет водообеспечения, прекратил работать интернет.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами.

Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запорожская область Энергодар Война России против Украины

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