Оккупанты обстреливают Харьков, в городе прозвучало несколько взрывов 8 мая, 22:04 Последствия российского обстрела Харькова, 5 февраля (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские оккупанты вечером в понедельник, 8 мая, нанесли массированный удар по Харькову. Суспільне сообщило о по меньшей мере пяти взрывах.

22:27. Городской голова Днепра Борис Филатов написал, что в городе слышали уже несколько взрывов.

22:16. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил работу ПВО в области.

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22:12. Синегубов сообщил в Telegram, что оккупанты, предварительно, ударили по Харькову и области ракетами С-300, известно о по меньшей мере шести «прилетах», в том числе в Харьковском районе.

По словам харьковского городского головы Игоря Терехова, в Харькове слышали пять взрывов, еще три — под Харьковом. Места еще двух российских ударов уточняют сотрудники ГСЧС.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram призвал жителей Харькова и области оставаться в укрытиях.

По состоянию на 22:00 воздушная тревога объявлена в восточных и ряде центральных областей Украины.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 22:00 / Инфографика: alerts.in.ua

Глава Днепровского облсовета Николай Лукашук в Telegram тоже попросил не игнорировать тревогу и напомнил о правиле двух стен. Суспільне сообщает о звуках взрывов в Днепре.