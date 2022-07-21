Оккупанты обстреливают один из самых густонаселенных районов Харькова: 17 раненых

21 июля, 10:11
Харьков снова попал под обстрелы оккупантов (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Харьков снова попал под обстрелы оккупантов (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Утром в четверг, 21 июля, российские оккупанты обстреливают один из самых густонаселенных районов Харькова. 17 человек ранены.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

По его словам, есть попадание в одно из медучреждений Харькова.

«Вниманию жителей: находитесь в укрытиях, без необходимости не выходите на улицы, не игнорируйте сигналы тревоги», — написал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Он также сообщил, что в результате обстрелов были ранены 17 человек.

Накануне российские оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова, погибли три человека, среди них — ребенок.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Обстрел Харьков Олег Синегубов Игорь Терехов Война России против Украины

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