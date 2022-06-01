Оккупанты в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Гуляйполя, разрушены 10 частных домов 1 июня, 13:32 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты постоянно обстреливают гражданскую инфраструктуру Гуляйполя на Запорожье (Фото:Telegram/Запорожская ОВА)

Российские оккупанты постоянно обстреливают гражданскую инфраструктуру Гуляйполя на Запорожье, 1 июня враг в очередной раз нанес удар по населенному пункту. Информации о травмированных лицах не поступало.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram.



"1 июня зафиксировали несколько обращений от местных жителей о последствиях обстрела домов мирного населения Пологовского района. Полицейские задокументировали около 10 разрушенных домов гуляйпильцев. Во всех домах выбиты окна и двери, повреждены крыши, разрублены стены на придомовой территории", — говорится в сообщении.

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Полицейские передали доказательные материалы вооруженного преступления УСБУ в Запорожской области для решения вопроса об открытии уголовного производства за нарушение законов и обычаев войны.

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