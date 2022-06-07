Оккупационные войска РФ обстреливали Сумскую область из минометов и артиллерии 7 июня, 09:01 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Российские оккупационные войска 7 июня обстреляли территорию Сумской области.

Об этом у себя в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, под огонь попал город Середина-Буда. Обстрел начался около 5 утра: оккупанты совершили семь выстрелов из миномета, после чего был открыт и артиллерийский огонь.

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Живицкий отметил, что по меньшей мере шесть домов, хозяйственная постройка и гараж повреждены, на месте обстрелов вспыхнули пожары. Повреждена также и линия электропередач.

Информация по разрушениям уточняется. Предварительно — погибших и раненых среди местного населения нет.

2 июня Госпогранслужба сообщила, что фиксирует российскую технику у границ Черниговской и Сумской областей, но достаточной группировки для повторного вторжения на данный момент нет.

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