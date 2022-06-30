Оккупанты весь день обстреливали Сумскую область: два человека погибли, есть раненые
Последствия вражеских обстрелов в Сумской области (Фото:t.me/Zyvytskyy)
Оккупанты обстреливали громады Сумской области в течение всего дня, 29 июня. В результате ударов два человека погибли, также около десяти ранены.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Так, в Белопольской громаде около десяти утра зафиксирована попытка обстрела из вражеского беспилотника. Но он был сбит украинскими защитниками. Вечером также произошла перестрелка с россиянами на границе, один ранен.
По Краснопольской громаде противник избивал из минометов и реактивной артиллерии и САУ, всего зафиксировано около ста прилетов. В результате обстрела один человек погиб, трое – ранены.
По Великописаревской громаде россияне открыли минометный огонь, также выпустили десять ракет с вертолета с территории РФ. В результате поврежден дом в одном из сел — один человек погиб, четверо — ранены. В Хотинской громаде за день зафиксировано 17 выстрелов из миномета. К счастью, обошлось без жертв.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.