Оккупанты весь день обстреливали Сумскую область: два человека погибли, есть раненые 30 июня, 02:10 Последствия вражеских обстрелов в Сумской области (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Оккупанты обстреливали громады Сумской области в течение всего дня, 29 июня. В результате ударов два человека погибли, также около десяти ранены.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



Так, в Белопольской громаде около десяти утра зафиксирована попытка обстрела из вражеского беспилотника. Но он был сбит украинскими защитниками. Вечером также произошла перестрелка с россиянами на границе, один ранен.

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По Краснопольской громаде противник избивал из минометов и реактивной артиллерии и САУ, всего зафиксировано около ста прилетов. В результате обстрела один человек погиб, трое – ранены.

По Великописаревской громаде россияне открыли минометный огонь, также выпустили десять ракет с вертолета с территории РФ. В результате поврежден дом в одном из сел — один человек погиб, четверо — ранены. В Хотинской громаде за день зафиксировано 17 выстрелов из миномета. К счастью, обошлось без жертв.

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