Оккупанты обстреливали Харьковскую область: есть жертвы и пострадавшие, в том числе дети

31 мая, 11:26
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Российские оккупанты ведут огонь по Харьковской области (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Российские оккупанты ведут огонь по Харьковской области (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

За минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Основянский и Киевский районы Харькова, а также Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы Харьковской области. Погибли три человека, еще 14 ранены.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, среди погибших — женщина в поселке Коротич Харьковского района, мужчина в селе Уды Богодуховского района и женщина в поселке Чкаловское.

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Всего по области ранения получили 14 мирных жителей. Из них четыре человека в Харькове, в том числе 16-летний парень. В поселке Коротич Харьковского района пострадало пять гражданских, в том числе 13-летняя девочка.

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Сегодня утром обстрелы населенных пунктов области продолжились. В селе Ивановка Изюмского района погиб ребенок 12 лет, один гражданский получил ранение. Еще одна женщина погибла в Золочеве.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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